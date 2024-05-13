تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
من جانبه، أوضح عامر طه رئيس مركز المنيا، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 110 أشجار مثمرة بقرية بني احمد الغربية كما تم زراعة المسطح الأخضر بالطريق الدائري وتطوير الميدان وتم قص الحشائش بالمكنة القص ورفع الحشائش المتراكمة بالإضافة إلى رى الأشجار المنزرعة بالميدان ، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال التجميل من قص وتهذيب وتقليم ورى الأشجار ورفع المخلفات والقمامة من أمام مكتبة مصر العامه والجزيرة الوسطي وكورنيش النيل لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة .
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زراعة 110 أشجار مثمرة بمركز المنيا
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.