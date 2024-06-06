ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المعزة بـ5 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة المنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد محافظة المنوفية، كباقي المحافظات المصرية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك،  يأتي هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية تؤثر على سوق الماشية. 

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أسباب هذا الارتفاع وتأثيره على المواطنين حسبما أوضح السيد حسانين أحد التجار، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف، حيث تشهد أسعار الأعلاف زيادة ملحوظة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تربية الماشية.

ايضا يعد زيادة الطلب اخد أهم الاسباب، فمع اقتراب عيد الأضحى، يرتفع الطلب على الأضاحي بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكاليف النقل، مما يزيد من تكاليف وصول الماشية إلى الأسواق، ارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية والأدوية يزيد من تكلفة تربية الماشية، مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية.

ركود في البيع والشراء.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية

الخروف بـ 22 ألف جنيه.. اعرف أسعار الأضاحي في محافظة الأقصر 2024

كل هذه الأسباب تأثر على المواطنين، حيث يعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة، والقدرة على تقديم الأضحية ترتبط بالقيم الاجتماعية والدينية، مما يزيد الضغط على الأسر، ويؤثر ارتفاع أسعار الأضاحي على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب على العديد منهم توفير الأضحية، ولهذا يلجأ البعض إلى المشاركة في الأضاحي الجماعية كحل لتقليل التكلفة، بينما يفضل آخرون شراء حصص من اللحم بدلاً من شراء الأضحية كاملة.

 لهذا تسعى الحكومة إلى توفير الأضاحي بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمزارعين ومربي الماشية لتقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي السيطرة على الأسعار.

خالد شلبى أحد تجار المواشى، أوضح أن أسعار الأضاحي لعام 2024 كالتالى:

- الأضحية من البقر تبدأ من 60 ألف جنيه.

- الأضحية من الجاموس تبدأ من 50 ألف جنيه.

- الأضحية من الخروف تبدأ من 10 آلاف جنيه.

- الأضحية من الماعز تبدأ من 5 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار الأضاحي بمحافظة المنوفية

ويعد ارتفاع أسعار الأضاحي بمحافظة المنوفية ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية، من الضروري أن تتضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة تضمن توفير الأضاحي بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، وتخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن الأسر المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

ضعف الإقبال بسبب الغلاء.. أسعار الأضاحي 2024 في الإسكندرية

الخروف بـ 11 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي 2024 في الشرقية

الخروف بـ12 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في بورسعيد 2024

عجل الجاموس بـ80 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة كفر الشيخ

اسعار الاضاحي محافظة المنوفية عيد الاضحى المبارك عيد الأضحى زيادة الأسعار ارتفاع أسعار الأضاحي بمحافظة المنوفية ارتفاع تكاليف الأعلاف أسعار الاعلاف ارتفاع أسعار الأضاحي الاعلاف سوق الماشية