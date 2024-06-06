«تليجراف»: خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب غير واقعية

عبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية الثلاثاء الماضي، عن رؤيتها بأن الإدارة الأمريكية تحت قيادة جو بايدن تواجه صعوبة فى السيطرة على السياسات التى يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة والحرب المستمرة هناك منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير تحليلى نشرته على موقعها الإلكترونى أن إسرائيل تعتمد على المسئولين الإسرائيليين فى تقييم الوضع. فوفقًا لما يزعمه بعضهم، فإن إسرائيل على وشك تحقيق نصر كامل على حماس فى غزة.

وقد عبر نتنياهو عن هذا التفاؤل فى ٧ أبريل الماضى عندما قال لحكومته: "نحن على بعد خطوة واحدة من النصر" بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من القتال.

فى المقابل، كان لدى تساحى هنجبي، مستشار الأمن القومى لنتنياهو، تقييم مختلف تمامًا للوضع هذا الأسبوع، حيث أشار إلى أننا "فى الشهر الخامس من عام ٢٠٢٤، مما يعنى أننا نتوقع سبعة أشهر أخرى من القتال".

ورغم اختلاف التقييمات، تشير الصحيفة إلى أن هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها، وهى أن إسرائيل تفتقر إلى خطة واضحة فى غزة، وهو أمر تظهره بوضوح قرارات نتنياهو، الذى يعد رئيس الوزراء الأطول خدمة فى تاريخ إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذا الوضع قد يبدو غريبًا للوهلة الأولى، حيث أعلنت إسرائيل أنها تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين من خلال هذه الحملة العسكرية، وهما هزيمة حماس وتحرير المحتجزين المتبقين، ومع ذلك، تبين أن تحقيق هذين الهدفين معًا أمر مستحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يصر على أن الضغط العسكرى هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين، لكن الوقائع على الأرض تثبت العكس.

بالنسبة لحماس، المحتجزون يمثلون أوراق مساومة تهدف إلى إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب نهائيًا، وهو ما يرفضه نتنياهو بشكل قاطع.

وتابعت الصحيفة بأن حماس، التى تأسست قبل أكثر من ٣٥ عامًا، ليس لديها دافع لتسليم المحتجزين إلا فى مقابل وقف فورى وشامل لإطلاق النار بضمان دولي، وبدون موافقة نتنياهو على هذا الشرط، يبدو من الصعب التوصل إلى أى اتفاق بين الطرفين.

ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من تعقيد هذه القضية، فإن خطط إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب تبدو غير واقعية وغير موجودة فى الأساس.

وأوضحت "تيليجراف" أن أول محاولة من جانب بنيامين نتنياهو لتقديم اقتراح لما بعد الحرب، تعكس ما يود رؤيته وليس ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

ووفقًا لهذا الاقتراح، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، بينما تتولى إدارة الشئون المدنية مجموعة من الفلسطينيين الذين توافق عليهم إسرائيل ولا تربطهم أى صلة بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة قوبلت بالاستهجان، حيث لن يغامر أى فلسطينى بحياته وسمعته بالتعاون مع خطة إسرائيلية. كما أن الدول العربية لن تدعم أى خطة تسهم فى تسهيل استمرار السيطرة الإسرائيلية الفعلية على سكان غزة، الذين يبلغ عددهم ٢.٤ مليون نسمة.

وأوضحت الصحيفة أن الفكرة الأساسية وراء هذه الانتقادات هى أن أى تعاون مع إسرائيل فى هذا السياق سيعتبر خيانة من قبل الفلسطينيين وسيعرضهم لخطر الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، ترى الدول العربية أن مثل هذه الخطة ستعزز الاحتلال الإسرائيلى بدلًا من إنهائه، وهو ما يتعارض مع أهدافهم السياسية والإنسانية فى المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال المحورى الآن هو: ما الذى سيحدث بعد ذلك؟ وللأسف، الخيارات المتاحة أمام إسرائيل تبدو محدودة للغاية.

أحد الخيارات المطروحة يمكن وصفه بـ "إعلان النصر والانسحاب"، أى أنه إذا تمكنت إسرائيل من تدمير كتائب حماس فى رفح، يمكن لقوات الاحتلال الانسحاب الكامل من غزة، مع التأكد من تأمين حدودها مع القطاع.

بذلك، يمكن لإسرائيل أن تواصل اتباع استراتيجية "قص العشب" التى انتهجتها على مدار أكثر من ١٥ عامًا، وهى استراتيجية تعتمد على التدخل العسكرى عند ظهور تهديدات جديدة من حماس، لضمان تحييدها بشكل مستمر.

وقالت الصحيفة إن هذا الخيار يمثل استراتيجية لإدارة الصراع بدلًا من حله بشكل دائم. فهو لن يعالج القضايا الأساسية التى جعلت من هذا الصراع واحدًا من أطول النزاعات فى العالم، ولن يسهم فى حله.

أما الخيار الثاني، فيتمثل فى الاحتلال العسكرى الكامل لغزة بهدف إبقاء حماس فى حالة ضعف مستمر. ومع ذلك، فإن هذا الخيار لا يحظى بتأييد إلا من الأعضاء الأكثر تطرفًا فى حكومة نتنياهو.

القيادة العسكرية الإسرائيلية نفسها لن تدعم هذا الخيار، نظرًا لما ينطوى عليه من تحديات، مثل مواجهة تمرد طويل الأمد، وتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليونى شخص يعيشون فى غزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة بايدن لن تدعم هذا النهج.

أما الخيار الثالث فهو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة لتتولى إدارة المنطقة. ترى الصحيفة أن هذا الخيار هو الأفضل أو الأقل سوءًا بين الخيارات المتاحة، نظرًا لأن السلطة الفلسطينية تمتلك بعض الخبرة فى إدارة شئون الحكم، وتعتبر البديل الفلسطينى الوحيد لحماس فى الوقت الحالي.

واختتمت الصحيفة تقريرها التحليلى بالقول إنه بغض النظر عن القرار الذى سيتخذه نتنياهو، ينبغى على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدًا عن التدخل المباشر فى أزمة غزة. أفضل ما يمكن لواشنطن فعله هو تقديم النصيحة لإسرائيل بعدم اتخاذ قرارات سيئة إضافية. كما يتعين على إسرائيل وبقية الأطراف المعنية فى المنطقة أن يتولوا زمام المبادرة لإيجاد حلول مستدامة.

