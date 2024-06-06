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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم الفراعنة أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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اعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول تشكيل الفراعنة لخوض مباراة بوركينا فاسو بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع:  "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم 

 خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور -حمدي فتحي، احمد سيد زيزو
الهجوم: "محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وطالب التوأم اللاعبين بتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للتأهل الرسمي إلى كأس العالم النسخة المقبلة.

منتخب مصر التشكيل مواجهة