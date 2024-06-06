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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تنتخب 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس الصومال والدنمارك واليونان وباكستان وبنما كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين تبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، سيحل الأعضاء الجدد محل كل من الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا، الذين تنتهي فترة عضويتهم في 31 ديسمبر المقبل.

تمكنت الدول المنتخبة من الحصول على الأغلبية المطلوبة من الثلثين من الدول الأعضاء التي حضرت وصوتت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة.

وسينضم الأعضاء الجدد إلى الأعضاء غير الدائمين الحاليين في مجلس الأمن: الجزائر وجويانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا، الذين بدأت فترة ولايتهم في الأول من يناير الماضي.

يشكل مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا الهيئة المسؤولة الرئيسية وفق ميثاق الأمم المتحدة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، حيث تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقراراته.

الصومال مجلس الأمن اليونان باكستان