ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف نجمة التنس المصرية، مساء اليوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي من بطولة ماكارسكا المفتوحة، ذات الـ125 نقطة.

بلغت ميار شريف ربع نهائي بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الروسية ماريا تيموفيفا، المصنفة رقم 105 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و3-6 و7-5.

تبادلت ميار شريف الفوز في الأشواط في المجموعة الأولى، قبل أن تحسم بطلة التنس المصرية النتيجة لصالحها بنتيجة 6-2.

وفي المجموعة الثانية، تمكنت تيموفيفا من العودة بقوة، وحسمت النتيجة لصالحها بنتيجة 6-3، إلا أن ميار شريف لم تستسلم، ونجحت في حسم المجموعة الثالثة الحاسمة لصالحها بنتيجة 7-5.

خصم ميار شريف في ربع نهائي بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس

وتواجه ميار شريف في الدور المقبل تحديًا جديدًا، حيث تواجه اليابانية ناو هيبينو، المصنفة رقم 96 عالميًا.

وتشارك ميار شريف في بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس، التي تقام كرواتيا خلال الفترة من 3-9 يونيو الجاري، في إطار استعداداتها للمشاركة في بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، التي ستقام في الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو 2024.

يذكر أن، ميار شريف تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024، لتخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي.