زي النهارده.. الملك فاروق يفتتح كوبري الخديو إسماعيل "قصر النيل لاحقًا"

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السادس من يونيو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1809 - صدور الدستور الحديث للسويد الذي يجعل منها ملكية دستورية، وقد جاء هذا الدستور بعد هزيمة السويد في الحرب ضد الإمبراطورية الروسية والتي انتهت بتنازل السويد عن فنلندا لصالح روسيا.

1913 - صدور العدد الأول من مجلة «روزى كورد» في إسطنبول.

1919 - الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام بعد الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه في بداية القرن العشرين.

1933- الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديو إسماعيل - قصر النيل فيما بعد.

1967 - القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بأنهم استولوا على القدس وإنهم في الطريق إلى بابل، وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة.

1984 - الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي بمدينة «أرميتسار» أقدس مقدسات السيخ لتطهيره من المتمردين الذين هربو إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة الحكومة أنديرا غاندي.

2004- مقتل مصور قناة بي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء تصويره منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة.

2011 - السلطات السورية تعلن عن وقوع مجزرة في بلدة جسر الشغور راح ضحيتها 120 من عناصر الأمن على أيدي مسلحين معارضين، ونفت مصادر المعارضة وقوع مجزرة إلا أن روايات شهود عيان أكدت وقوع اشتباكات بين مسلحين معارضين، وعناصر المخابرات العسكرية ومقتل وإعدام عدد كبير منهم.

2015- محكمة الأمور المستعجلة المصرية تلغي حكما سابقا باعتبار حماس منظمة إرهابية، والحركة تعتبره تصحيحا لخطأ سابق.