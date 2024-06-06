تعرف علي مقاعد بدلاء الفراعنة امام بوركينا فاسو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتواجد علي مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل

محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

شهد مران أمس، التدريب علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

