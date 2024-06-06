بعد فصل "أكيزا وعائشة".. 5 عمليات سعودية ناجحة لفصل التوائم الملتصقة

اقتحمت المملكة العربية السعودية مجال الريادة في عمليات فصل التوائم الملتصقة، وقد جاء ذلك من خلال كوادر طبية وتجهيزات على أعلى مستوى، وبسبب أيضًا إطلاق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية عام 1990، الذي يُعد نموذجًا إنسانيًا وطبيًا وعلميًا فريدًا أن يشرف على أكثر من 127 توأمًا حول العالم، ويقوم بفصل 54 توأمًا من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير.

واليوم وبعد 7 ساعات متواصلة، خرج الفريق الطبي السعودي حاملًا التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" يوسف، مفصلين عن بعض، في مشهد يُعد خلاف العادة الذي يخرجان فيه التوأم على السرير الطبي، بينما التوأم الفلبيني خرجا محمولين على الأكتاف، في دلالة على نجاح العملية.

التوأم الفلبيني الملتصق "أكيزا وعائشة" وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلوجراما وصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، حيث تبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وتم إجراء فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما، وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية، وتعد هذه هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاماً الماضية.

وتعرض لكم "البوابة نيوز: أشهر حالات التوأم السيامي أو الملتصق الذين خضغوا لعمليات جراحية ناجحة في السعودية خلال ال 30 عامًأ الماضية

1- فصل التوأم السعودي سمر وسحر

جرت عملية فصل التوأم السعودي سمر وسحر عام 1995، وكانت العملية الثالثة من نوعها التي تُجرى في المملكة، وكانتا تعانيان بسبب التصاق بأسفل الصدر والبطن والحوض، كما لديهما عيوب خلقية بالقلب، وتعانيان انسدادًا خلقيًا بفتحة الشرج المشتركة.

إضافة إلى ذلك، فقد اشتركا في الكبد، ونهاية الأمعاء الدقيقة، والقولون، والمثانة البولية، وكذلك الأجهزة التناسلية، ولكل منهما كلية واحدة، وطرف سفلي واحد، وتشتركان بطرف سفلي ثالث مشوه.

2- فصل التوأم الماليزي أحمد ومحمد

سرعان ما ذاع صيت المملكة في إجراء هذه النوعية النادرة من العمليات المعقدة، لتستقبل حالة أشد تعقيدًا وندرة، وهما التوأم الماليزي أحمد ومحمد، اللذان خاضا جراحة فاشلة قبل مجيئهما إلى السعودية.

وكانا يعانيان بسبب التصاق أعلى الصدر والبطن والحوض، وكان لكل منهما طرف سفلي واحد مشترك، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوّه وصغير الحجم؛ مما قلل مساحة الجلد لتغطية الفراغ الجراحي بعد الفصل، ويشتركان أيضًا في الكبد، والأمعاء الغليظة، وفتحة الشرج، والجهاز التناسلي، كما كانا يشتركان في الحوض وعظام الصدر وأغشية القلب.

3- فصل التوأم البولندي أولغا وداريا

كانت تلك العملية التي جرت عام 2005 للتوأم البولندي نقطة تحول كبيرة في ذلك النوع من العمليات، حيث أدخل فيها تخصص جديد، وهو جراحة الأعصاب، وقسم أعصاب الأطفال، وكانا يعانيان بسبب التصاق في العمود الفقري، والحوض، والقولون، وفتحة الشرج، والجهاز التناسلي، واستغرقت العملية 18 ساعة حتى تمت بنجاح باهر وصل صداه إلى وسائل الإعلام العالمية.

4- فصل التوأم العراقي فاطمة وزهرة

استغرقت العملية الناجحة لفصل التوأم العراقي نحو 19 ساعة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد معاناتهما بسبب التصاق في منطقة أسفل البطن، والصدر، والحوض.

5- فصل التوأم اليمني يوسف وياسين

وفي عملية أخرى شديدة التعقيد استطاع الفريق الجراحي السعودي فصل التوأم اليمني يوسف وياسين اللذين تشاركا في الجيوب الوريدية الدماغية، وأجزاء من الدماغ، وجاءت صعوبة العملية وتعقيدها بعد أن واجه التوأم بعض الصعوبات بسبب زيادة النزيف نتيجة الالتصاقات، والتي تم التعامل معها من قِبل الفريق السعودي، وتكللت مجهوداتهم بالنجاح بعد 15 ساعة زمن العملية.