انطلاق مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

انطلقت منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو، التي تقام بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر المباراة ضد بوركينا فاسو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وطالب حسام حسن وشقيقه إبراهيم، لاعبي المنتخب الوطني بتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للتأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار في مباراة وتعادل في أخرى.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، إذاعة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو على قناة أون تايم سبورتس 1 المجانية.

كما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث يعلق عليها المعلق الرياضي مدحت شلبي.