الدورى الانجليزى.. تعرف على تشكيل برايتون لمواجهة بورنموث

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: اوديلوجو، لويس دينك، إيغور خوليو، فالنتين باركو.

خط الوسط: باسكال غروز، بيلي جيلمور، سيمون ادينجرا، فاكوندو بونانوتي، جواو بيدرو جيونغيورا.

خط الهجوم: مارك.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة.