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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حفظ التحقيق في حريق داخل مسجد تاريخي ببولاق أبو العلا

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حفظ التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل دورة مياه أحد المساجد التاريخية، ومائدة إفطار، لعدم وجود شبهة جنائية.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مائدة إفطار ودورة مياه مسجد تاريخى  بمنطقة بولاق أبو العلا دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة  بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ومائدة إفطار وامتد لدورة مياه مسجد أبو العلا التاريخى،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

3 سيارات إطفاء 3 سيارات الحماية المدنية السيطرة على الحريق حريق داخل مسجد منطقة بولاق أبو العلا