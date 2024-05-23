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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر مشرف وواضح وشجاع

المندوب الفلسطيني
المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور
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أكد المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الجهد المصري من القضية الفلسطينية مشرف وواضح وشجاع.

وأشاد منصور خلال حواره عبر "سكايب" على سؤال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، مستطردًا "هو موقف ممتاز وجرئ وإعلانه وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وشوفنا دعه للأونروا".

وأشار إلى أن الاعتراف المتتالي بدولة فلسطين استمرار لنجاح دبلوماسيتنا بالأمم المتحدة، مستطردًا "ننتظر موجات جديدة من الاعتراف بدولة فلسطين بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا".
وذكر دولة فلسطين يجب أن تأخذ عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ولكن عليها أن تستوفي كافة شروط وبنود العضوية لحصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وأوضح منصور أن مجلس الأمن عليه أن يقدم قرار موصي وفي الماضي لم يتم التوافق على ذلك وتم تقديمه في 10 مايو حظي بـ12 صوتًا، مؤكدًا أن الفيتو الأمريكي هو العائق والحاجز الوحيد أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة ومسألة وقت فقط قبل الحصول عليها.

الأمين العام للأمم المتحدة العضوية الكاملة القضية الفلسطينية رياض منصور