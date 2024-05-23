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الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الخميس 23 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الخميس 23 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات

سها جندي: 72 قرية فى 14 محافظة تشهد حالات كثيرة من الهجرة للخارج
https://www.albawabhnews.com/5009776

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة
https://www.albawabhnews.com/5009737

متهتكة ومفصولة الرأس.. العثور على مومياء أثرية داخل جوال بأسوان
https://www.albawabhnews.com/5009672

استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية (صور)
https://www.albawabhnews.com/5009558

الحماية المدنية تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد كهربائي بالفيوم
https://www.albawabhnews.com/5009499

جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات في تصنيف «التايمز العالمي»

https://www.albawabhnews.com/5009465

22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور

https://www.albawabhnews.com/5009425

رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان "حصاد تربية نوعية" في نسخته الأولى
https://www.albawabhnews.com/5009461

وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد 21 مشروعا بقرية حجازة بكوم أمبو
https://www.albawabhnews.com/5009557

البحيرة: توريد 211 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن
https://www.albawabhnews.com/5009547

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