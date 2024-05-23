بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الخميس 23 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الخميس 23 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات

سها جندي: 72 قرية فى 14 محافظة تشهد حالات كثيرة من الهجرة للخارج

https://www.albawabhnews.com/5009776

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

https://www.albawabhnews.com/5009737

متهتكة ومفصولة الرأس.. العثور على مومياء أثرية داخل جوال بأسوان

https://www.albawabhnews.com/5009672

استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية (صور)

https://www.albawabhnews.com/5009558

الحماية المدنية تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد كهربائي بالفيوم

https://www.albawabhnews.com/5009499

جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات في تصنيف «التايمز العالمي»

https://www.albawabhnews.com/5009465

22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور

https://www.albawabhnews.com/5009425

رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان "حصاد تربية نوعية" في نسخته الأولى

https://www.albawabhnews.com/5009461

وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد 21 مشروعا بقرية حجازة بكوم أمبو

https://www.albawabhnews.com/5009557

البحيرة: توريد 211 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

https://www.albawabhnews.com/5009547