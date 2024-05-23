جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات في تصنيف «التايمز العالمي»

الخميس 23/مايو/2024 - 09:50 ص

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تقدم جامعة المنيا ضمن 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024، والتي يقل عمرها عن 50 عاماً، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، حيث ظهرت الجامعة ضمن شريحة أفضل 351- 400 عالمياً.

وثَمن رئيس الجامعة، ما حققته الجامعة من إنجازات في تلك التصنيفات، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم أوليات جامعة المنيا؛ لأهميتها ودورها كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء بالبحث العلمي، ومخرجاته المطلوبة لتطوير الجامعات، الذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى حرص الجامعة في تطبيق خُططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي، بما يُحقق الريادة لجامعة المنيا، والوصول بها إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا.

جدير بالذكر، أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة يعتمد على 18 مؤشرًا للأداء مُجمعة في خمسة مجالات رئيسية هي: جودة البحث، والتدريس، والبيئة البحثية، والسمعة الدولية، والصناعة.