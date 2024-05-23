استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية (صور)

تشهد محافظة الاسكندرية استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة والتي تسيطر على الطقس في معظم انحاء الجمهورية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 23 مايو، 31 درجة مئوية، مع سرعة رياح 11 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مع انخفاض تطفيف في درجات الحرارة عن أمس، وسوف تكون الحرارة يومي الجمعة والسبت أقل حدة هذه الموجة قليلاً وانخفاض بقيم تتراوح من (4-5) درجات.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن صور لاستقرار حالة البحر و هدؤء الأمواج و رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقى و الراية الصفراء بشواطئ القطاع الغربى، تزامنا مع قلة الاشغال بمعظم الشواطىء.

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بالمواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.