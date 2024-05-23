بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

شهد الطريق الصحراوي ( القاهرة-الإسكندرية)، بالقرب من الكيلو 76 باتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حادث تصادم بين 3 سيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وجرى نقلهم فورًا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم بين 3 سيارات بصحراوي البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 76 بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية) بين 3 سيارات، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا تم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي، لتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية والعلاج المناسب لهم.

والمصابين هم كلًا من:" م.ع، 35 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، م.خ، 32 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ع.ع، 33 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ك.ح، 25 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، م.د، 28 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، ع.م، 40 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ا.ك، 27 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ا.م، 45 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، ه.ح، 46 سنة، من رشيد، كدمات متفرقة بالجسم، م.ع، أنثى، 44 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، س.م، 50 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم"، جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

مديرية الصحة بالبحيرة ترفع حالة الطوارئ في مستشفيات الطريق الصحراوي

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، عن رفع حالة الطوارئ باستمرار في مستشفيات الطريق الصحراوي ومستشفيات وادي النطرون التخصصي والنوبارية، استعدادًا لاستقبال أي حالة طارئة، وفي إطار الحرص الدائم من قِلتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والتأكد من توفر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع أي حوادث طارئة أو حالات طبية ملحة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، علي توفير الرعاية الفورية والمتخصصة، تعزيز التجهيزات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذه المستشفيات، مشيرًا إلي إنه يتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة بشكل سريع وفعال.

وأكد وكيل الوزارة، على استعداد المستشفيات التابعة للمديرية، التام للتعامل مع أي طارئ صحي وتوفير الرعاية اللازمة في أي وقت.