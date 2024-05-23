سها جندي: 72 قرية فى 14 محافظة تشهد حالات كثيرة من الهجرة للخارج

حذرت السفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، من وجود مكاتب سماسرة تسعي لاستقطاب الأطباء المصريين.

وذلك في ظل الطلب الكبير علي الأطباء المصريين مشددة علي أن الدولة ليست ضد مصلحة أحد لكن يجرى ذلك بالصورة الشرعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الملتقى الأول الذى ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتاهيل الشباب لسوق العمل” الذى عقد ببيت شباب الإسماعيلية.

واضاف أن مصر يوجد بها 72 قرية من 14 محافظة تشهد حالات كثيرة من الهجرة الى الخارج وهناك الكثير من الفتيات يسافرن إلي دول بزعم عقود عمل، لكن بتأشيرات حرة أو حج أو زيارة، وهناك يجدن الواقع المر”، مشيرة إلي أن مصر أدركت ذلك وعملت علي تقدير الأطباء.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع تلك الظاهرة علي رأس أولويات الدولة، حيث تم تنفيذ العديد من مبادرات التوعية للقضاء علي الظاهرة، مضيفة أن تفعيل اللجنة العليا للهجرة يحقق حلم الكثيرين، حيث ستوفر حياة كريمة للشباب، بعد تدريبهم وتأهيلهم للحاق بسوق العمل.

وأوضحت أن اللجنة مشكلة من 15 وزارة وجهة، وعقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي بمشاركة 14 وزارة، بعد موافقة رئيس الحكومة علي تفعيلها.

واضافت أن مصر يوجد بها نحو 9 ملايين ضيف يعيشون فى محبة ومودة مع جميع المصريين، مضيفة أن الدولة المصرية لا تفرق بينهم في تقديم الخدمات، سواء التعليمية أو الصحية والدعم.