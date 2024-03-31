دعاء الليلة 22 من رمضان 2024.. اللهم اعتقنا من النار وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثانية و العشرون من شهر رمضان..

اللهم اعتقنا من النار وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتهجدنا وزكاتنا قاصدين رضاك وعفوك وغفرانك ورحمتك وسترك يا الله اللهم حسبنا انت ونعم الوكيل فى شياطين الانس والجن ..اللهم ياقوى يامتين يا ودود يا ذا الجلال والاكرام تقبلنا عبادا لك تاركين الدنيا خلفنا ولا نريدها ونتمنى لقاءك ورؤية وجهك يا الله .. بسم الله الرحمن الرحيم(۞وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا (31) يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا (32) وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا (33) )صدق الله العظيم ..

اللهم نجنا من شرور انفسنا ووساوس الشياطين ومن مغريات الدنيا كلها يا الله ..اللهم انصر مصر و فلسطين على الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصراقويا عزيزا.. بسم الله الرحمن الرحيم(وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَ ٱلصَّـٰدِقَٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَ ٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا (35) ) صدق الله العظيم.. اللهم انا اسلمنا لك راضين طائعين حامدين شاكرين ذاكرين فضلك ونعمك ليل نهار ونصلى على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وآخر نسل ابراهيم عليه السلام ..اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وارحم شهدائناالأبرارواسكنهم الجنةمع الصديقين والانبياء..

اللهم مدد يارب العالمين مدد من عندك يا ذا الجود والكرم يا مالك الملك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء هبنا ملك يغننينا عن سؤال خلقك يا واهب الروح للجسد ..بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا (36) وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا (37)) صدق الله العظيم.. اللهم بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركنا لانفسنا طرفة عين ..اللهم اقذف الخوف والرعب فى قلوب الحاسدين والحاقدين وللشر مضمرين وبالغدر ناوين .و..اللهم بحق الكاف والنون وكن فيكون.



اللهم انصرالمستضعفين والمقهورين والمظلومين وذوى الحاجة على مناعين الخير الظالمين الاشرار من الإنس والجن . بسم الله الرحمن الرحيم ( مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا (38) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا (39) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا (40) ) صدق الله العظيم اللهمإنانسألك بقرأنك أن تعتقنا من النار وترحمنا و ترزقنا الستر و الصحة و العافية يارب، اللهم انا نخشاك فى السر والعلن فجازنا بنياتنا ياعالم الغيب والشهادة ..

اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين ..بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا (42) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا (43) تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَرِيمٗا (44))صدق الله العظيم.. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.