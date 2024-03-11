دعاء الليلة الثانية من رمضان 2024

تقدم “البوابة نيوز”، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثانية من شهر رمضان 2024.

“اللهم نسألك بقرأنك الكريم فى الليلة الثانية من رمضان أن تشفينا من كل داء فى أجسادنا اللهم انت الشافي السميع العليم، اللهم اشفى كل مريض ضنت عليه ظروفه بالسبيل للعلاج، اللهم إشفى مرضانا فى مصر وفلسطين.. بسم الله الرحمن الرحيم (153) وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ (154) وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ (155) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ (156) أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ (157) صدق الله العظيم..اللهم ارحم شهداءنا من قصف الصهاينة فى مصر وفلسطين، اللهم إنا صابرون على الابتلاء،اللهم إنا راضون بقضائك فإنا لك وإنا اليك راجعون، اللهم اهدنا ياهادى يا الله إلى الخير وصلاح الأحوال يارب العالمين.. بسم الله الرحمن الرحيم (182) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (184) شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ) صدق الله العظيم، اللهم كتبت الصيام على عبادك قبلنا، ثم كتبته علينا فأجرنا عليه واعننا عليه واجعله يارب حجابات لنا من عذاب النار واجعله مغفرة ورحمة لكل من صام صادقا مخلصا، اللهم تقبل اطعامنا للصائمين الفقراء أحبابك وسامحنا على إفطارنا لمرضنا يارب أنت برحمتك رخصت الإفطار للمرضى فلا تؤاخذنا يارب، اللهم بلغنا ليلة القدر التى هى خيرا من ألف شهر وتقبل دعاءنا قاصدين بابك يا رؤوف يا رحيم.. اللهم اقبل منا صيامنا وصلاتنا وذكرني وصلاتنا على سيدنا محمد وسلم وبارك”.

“اللهم احمى مصرنا وشعبها وجيشها ورئيسها وحدودها وسماءها ومياهها وزرعها ومصانعها .. اللهم رد أرض فلسطين لأهلها واخسف الارض بالصهاينة واهزمهم بقدرتك العاتية بكل ظالم محتل معتدى يارب، اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على كل الأنبياء والمرسلين واجعل مصر فى رباط إلى يوم الدين”.