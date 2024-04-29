فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في شوارع البلدة ، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت قوات الاحتلال عددًا من الأحياء داخل القرية.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية اليوم، 3 منازل مأهولة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية، نتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 19 مواطنًا فلسطينيًا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "أبو طه" في حي السلام بمدينة رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء فلسطينيين.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الخطيب" في حي الجنينة شرق مدينة رفح، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزلًا لعائلة "الخواجات" وسط مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين.