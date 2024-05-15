وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل 13 يونيو المقبل

ذكر حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، أن وزراء دفاع دول الحلف سيجتمعون في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 13 و14 يونيو المقبل، برئاسة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وأوضح الناتو - في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمين العام سيدلي بتصريحات في وسائل الإعلام في نهاية كل يوم من أيام الاجتماع الوزاري، لإطلاعها على ما توصلت إليه المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى وزراء الدفاع سيجتمع في 13 يونيو المقبل لبحث أحدث التطورات على أرض الواقع فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

