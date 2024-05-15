محافظ مطروح يشهد حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون لـ 44 مزارعًا

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون المتعلقة بمبادرة "اقتصاد المحبة" على المزارعين المصريين، الذين يمتلكون مساحات صغيرة في جميع محافظات مصر، بحضور حلمى أبوالعيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتورة ثريا سعدة مديرة مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وذلك بمقر القاعة الكبرى لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هذه المشاريع تسعى لخدمة الزراعة في مطروح وتدريب المزارعين على الزراعة العضوية، مما يتناسب مع الظروف المناخية المحلية ويسهم في تنمية الزراعة بالمحافظة.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المركز يهدف التعاون المستمر مع جميع الجامعات المصرية من أجل تقديم الحلول والمقترحات ومع توفير الخدمات للمزارعين شركاء التنمية بمطروح.

مصيلحى: مطروح تشهد طفرة تنموية شاملة في ظل تولى القيادة السياسية

وأوضح الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والمنسق الوطنى لمشروع برايد، أن مطروح تشهد طفرة تنموية شاملة في ظل تولى القيادة السياسية وانطلاق التنمية في كافة محافظات مصر، وكان لمطروح نصيب كبير امتداد من الطريق الإقليمى محور روض الفرج الضبعة وغيرها من شريان الحياة التى تربط محافظة مطروح بكافة مدن الجمهورية.

وأشار الدكتور نعيم مصيلحي إلى دعم محافظ مطروح لكافة المشروعات القائمة التى تهدف الى توفير الخدمات الأساسية للمواطن لتحسين الحالة المعيشية.

أبو العيش: مبادرة اقتصاد المحبة تعمل على تعزيز الزراعة العضوية ومعالجة قضايا الأمن الغذائي

وقال الدكتور حلمى أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن مبادرة اقتصاد المحبة تعمل على تعزيز الزراعة العضوية ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ، مما يساهم في تخفيف الفقر من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة والحيوية والعضوية.

وأشار أبو العيش إلى أن فكرة اقتصاد المحبة تأتي تحت مظلة مبادرة سيكم، وتعتمد على تحقيق التوازن بين الأبعاد الأربعة للحياة، وهي المجتمع والاقتصاد والثقافة والبيئة، من خلال دعم المزارعين وتحقيق تأثير إيجابي من خلال استخلاص الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي للمزرعة، مع ضمان الشفافية والتزام النظام بمعاييره وتغطية أجور المعيشة للعمال خلال سلسلة القيمة.

مدير البصمة الكربونية: الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز الزراعة المستدامة والمتجددة في ظل التحديات المناخية

وأكدت الدكتورة ثريا سعدة، مديرة مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز الزراعة المستدامة والمتجددة في ظل التحديات المناخية، وتطبيق نظام الزراعة المستدامة في مصر، بما في ذلك جميع الإجراءات محافظ مطروح يشهد حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون لـ44 مزارعا.

وحضر أيضا الفعاليات المهندس مجيب الرحمن فؤاد، مدير مشروعات جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعدد من المزارعين.

وفي نهاية الحفل أهدى حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس دروع تكريم للواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والمهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.

محافظ مطروح يشهد حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون لـ44 مزارعا

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