"جدو مرجان وحكاوي زمان".. عرض للأطفال بالمحلة ضمن موسم قصور الثقافة

استمرارا لموسم مسرح الطفل الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، العرض المسرحي للأطفال "جدو مرجان وحكاوي زمان"، من تأليف أيمن النمر، وإخراج أحمد عبد الجليل، والعرض لشريحة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنصورة.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

وتدور أحداث العرض حول الماضي بما يحتويه من قيم ومبادئ وفنون لا تعد ولا تحصى، في محاولة لتعريف الأطفال بما يقدم من فن حقيقي يحترم عقلية المشاهد والمجتمع، من خلال الصور الغنائية التي كانت بالراديو بما تحتويها من دراما وقيم وموسيقى وغناء.

ويقدم العرض رسالة لأطفال اليوم الذين خطفتهم التكنولوجيا والموبايل من والديهم وأصدقائهم ومجتمعهم، بأن يتمسكوا بالقيم الجميلة، مع اختيار صورا غنائية تحمل بين طياتها معاني هادفة ترسخت في وجداننا على مر الزمان، ولا زالت تسكننا إلى وقتنا هذا، وتحاول ألا تتلاشى في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه.

وتطرق العرض إلى كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يتناسب مع قيمنا ومبادئنا التي كونت الشخصية المصرية والتي تميزنا عن كثير من الشعوب.