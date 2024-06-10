جمال الكشكي: الرئيس السيسي حذر منذ اللحظة الأولى على اتساع الحرب في غزة والإقليم

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر منذ اللحظة الأولى من اتساع الحرب على غزة والمنطقة والإقليم، مردفا: «نعيش الآن أصداء هذا التحذير المستمر، وإسرائيل وأمريكا تعرفان خطورة ما بعد هذا الانفجار واتساع الحرب».

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن إسرائيل تستخدم مصطلح «الوقت المستقطع» للمناورة، وتستخدم أهم سلاح لديها وهو الإعلام، وهو إعلام كاذب ومخادع.

ولفت أن تصريحات حسن نصر الله منذ اللحظة الأولى كانت واضحى بالتعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة بضبط النفس، والظرف المتمثل في جولة بلينكن للمصلحة الأمريكية في المقام الأول والإسرائيلية يوضع بجانب التحرك الفرنسي، الذي يحرص على عدم تصعيد الأمر لما ينشره الإعلام من انفجار.

وتابع: «لكن في حالة الانفجار أوراق الإقليم كلها وخرائطها ستتداخل، ويدخل في مشهد جديد ربما سيناريوهاته مفتوحة لا يمكن التنبؤ بها الآن، لكن في كل الأحوال ستكون سيناريوهات سوداء».