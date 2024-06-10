نصائح مهمة للوقاية من مشاكل الهضم في الطقس الحار.. تعرف عليها

يعانى الكثير من الأشخاص في فصل الصيف من مشاكل الجهاز الهضمي ومع شدة الحرارة تظهر بعض الأعراض التي تؤثر على حركة الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال وعسر الهضم ويقدم موقع "Healthline " 5 نصائح مفيدة للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمى في الطقس الحار :

- المحافظة على رطوبة جسمك

شرب الماء باستمرار لتسهيل عملية الهضم والوقاية من الجفاف ، وتناول الأطعمة والمشروبات التي ترطب الجسم وتنعشه مثل البطيخ والكنتالوب وشرب النعناع والليمون المثلج.

- تناول وجبات منخفضه السعرات

تناول الأطعمة سهلة الهضم، منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الدهون لتجنب مشاكل الهضم.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي لتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم الصحى.

-عدم تناول الأطعمة الدهنية

يجب الابتعاد عن الأطعمة الحارة والدهنية لأنها تعمل علي زيادة مشاكل الجهاز الهضمي في الطقس الحار .

-تناول الطعام بطريقة صحية

احرص على مضغ الطعام جيدا بطريقة صحية وببطء حيث يساعد مضغ الطعام الجيد على الهضم بشكل صحى ويمنع الانتفاخ.