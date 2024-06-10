جمال الكشكي: إسرائيل غير مستعدة لحرب جديدة في جنوب لبنان

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إنه لا يمكن فصل التوقعات بشأن الوضع في لبنان عما يحدث في الساعات القليلة، ولا يمكن استثناء جولة «بلينكن» لإسرائيل على جدول أعماله بشكل رئيسي وهو الملف المتوقع باشتعال الوضع ما بين إسرائيل وجنوب لبنان.

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه لا يمكن فصله عن موضوع التهدئة وملف المفاوضات حول غزة، ولا يمكن فصله عن قوى ومحاور المقاومة بشكل عام في المنطقة، في ظل وجود دولة إقليمية تعيش مرحلة الانتخابات الآن ولها حساباتها وهي إيران.

ولفت أنه لا يمكن فصل ذلك أيضا بالتدخل الروسي في المنطقة بشكل عام، وبالتالي حالة الغليان مرشحة للانفجار، ولكن هل إسرائيل مستعدة الآن لهذا الانفجار؟ وهل حزب الله ولبنان مستعدان لذلك؟

وتابع: «إسرائيل غير راغبة في هذه الحرب وغير جاهزة مهما كانت رغبتها في إطالتها، خاصة أنه في غزة، وبالتالي فتح جبهة جديدة في ظل الانهيار المتلاحق في الداخل الإسرائيلي».