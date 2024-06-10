منتخب مصر يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام غينيا

انتهى الشوط الأول بتأخر الفراعنة بهدف من منتخب مصر ضد نظيره غينيا بيساو، التي تقام بينهما على ملعب إستاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر المباراة ضد غينيا بيساو، بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.



وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات متتاليات في الثلاث جولات ماضية، بينما يقع منتخب غينيا بيساو في وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط.