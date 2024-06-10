باحثة: الإعلام الإسرائيلي يخضع للرقابة العسكرية منذ عشرات السنوات

قالت الأميرة رشا يسري باحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ الإعلام الإسرائيلي يخضع للرقابة العسكرية منذ عشرات السنوات، وهذا ليس أمرا سريا، فمن المعروف أن ما يخص الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحروب وكل المعلومات ذات الصلة بالحروب تخضع للرقابة العسكرية وكذلك بعض الأخبار الهامة.

وأضاف "يسري"، في حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "الخبر الذي يخرج من الإعلام الإسرائيلي موجه بطريقة لا يلتفت إليها العامة، ولكن، ربما يفهم محتواها المتخصص والمعنى بالخبر".

وتابع الباحثة: "ألمس أخبارا إسرائيلية كثيرة يتم تمريرها من أجل أفكار واتجاهات معينة داخل الحكومة الإسرائيلية لأنها تريد مَن يدعمها ويقف بجانبها، وبالتالي، فإن الإعلام الإسرائيلي يسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وهامة للداخل الإسرائيلي، ولكن محتوى الخبر يتم توجيه الرأي العالمي به".