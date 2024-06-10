الجارديان: الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءً بشأن واردات السيارات الكهربائية الصينية

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يخطر الاتحاد الأوروبي الصين بفرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية محتملة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه التعريفات قد يتم في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد تحقيق مطول حول الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات.

ومن المتوقع أن يكشف التحقيق أن الدعم الحكومي الكبير يتركز بشكل خاص على قطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف التقرير أن الشركات المصنعة الصينية تستعد بالفعل لمواجهة رسوم استيراد جديدة. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن ترد بكين بإجراءات انتقامية قد تؤثر على مجموعة متنوعة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين، بما في ذلك الكونياك ومنتجات الألبان.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بعد لقائها بالرئيس الصيني شي جين بينج في باريس الشهر الماضي، حيث حذرت من أن "العالم لا يستطيع استيعاب فائض الإنتاج الصيني"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في حماية صناعاته ووظائفه.

ويرى الخبراء أن بكين ستعتبر فرض هذه الرسوم اختبارًا للقوة، خاصة أن قطاع السيارات الكهربائية يعزز نجاح الصين في الصادرات. ويتوقعون أن الرئيس الصيني لن يتراجع عن التزامه بالسيطرة على قطاع التكنولوجيا الخضراء عالميًا من خلال السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، وأنه سيستخدم التجارة كساحة معركة لتحديد الشروط.

واختتمت "الجارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه إذا خلص تحقيق الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من ميزة تنافسية غير عادلة، فإن بكين ستتلقى إخطارًا رسميًا بالتعريفات الجمركية وسيكون أمامها أربعة أسابيع لتقديم أدلة تدحض القضية الأوروبية.