أعمال يوم عرفة للحاج.. تعرف عليها

مع اقتراب موسم الحج 2024 والمتوقع أن يبدأ موسم حج 2024 مساء يوم الخميس 13 يونيو 2024 الموافق 7 ذو الحجة 1445،روسيكون الوقوف في عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024 التاسع من شهر ذي الحجة.. نقدم لكم اعمال يوم عرفة للحاج.



ومن المتوقع أن ينتهي موسم حج 2024 مساء يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 بعد الانتهاء من أيام التشريق، وهذه التواريخ تقريبية بناءعلى التقويم القمري الإسلامي، حيث تعتمد التواريخ الدقيقة لبداية ونهاية الحج على رؤية السلطات الدينية للهلال في المملكة العربية السعودية.أعمال يوم عرفة للحاج.

كيفية الوقوف بعرفة

- يعد من أهم أركان الحج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة ، ويكون وقته المفضل من بعد الزوال حتى بعد غروب الشمس.

ومن الجائز طلوع شمس يوم التاسع حتى طلوع فجر يوم العاشر.ولو أدركت لحظة في هذا الوقت بعرفة فحجك صحيح، ولكن إن كانت هذه اللحظة قبل غروب الشمس فقط فعليك دم، وإن كانت بعد الغروب فلا شيء عليك، إلا أنه فاتك المبيت بمزدلفة فعليك دم لأجل مزدلفة.

- توجه إلى عرفة بعد شروق الشمس و ادي فيها صلاتي الظهر والعصر (جمع تقديم) على ركعتين ركعتين بأذان وإقامتين، وامكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثر من الذكر والدعاء هناك، والسُّنَّة أن تستقبل القبلة عند الدعاء لا استقبال الجبل، ويستحب هذا الدعاء "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".وعرفة كلها موقف، ولا يشرع صعود الجبل،

الإفاضة إلى مزدلفة:

-إذا غربت الشمس، إذهب إلى مزدلفة فإذا وصلتها فادي صلاة المغرب والعشاء (جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين) قبل أن تحط رحلك، وقبل جمع الحصى.

ثم امكث في مزدلفة وصلِ الفجر في أول وقته وأكثر من الدعاء والذكر حتى الإسفار (المبيت واجب حتى طلوع الفجر والأفضل حتى الإسفار)، ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يدفعوا في آخر الليل بعد غياب القمر لتجنب الزحام.

التقط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة الأولى، ومن أي مكان أخذتها جاز. اذهب إلى منى قبل طلوع الشمس.

