باحثة: لا أعتقد أن إيران ستتدخل إن نفذت إسرائيل عمليات في لبنان

قالت الأميرة رشا يسري باحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، يعلم أن تهديدات اليمين المتطرف له حاسمة، فإذا تم وقف الحرب فإن اليمين سينسحب من الحكومة، ما يعني انهيارها.

وأجابت "يسري"، في حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، على سؤال نصّه "في حال اشتعال الموقف على الجبهة اللبنانية وقيام إسرائيل بعمليات ضد لبنان .. ما حدود التدخل الإيراني؟".

وواصلت: "لا أعتقد أن إيران ستتدخل إن نفذت إسرائيل عمليات في لبنان، فالإسرائيليون في الداخل يقولون لا نريد فتح جبهات أخرى، ويعلمون جيدا أن العالم ينظر إليهم ويراقب كل تصريحاتهم، يقولون لا نريد عقد صفقة، لكنهم قد يكونوا يتفاوضون الآن من أجل التوصل لصفقة، ويقولون لا نريد أن نحتل، لكنهم يحتلون".