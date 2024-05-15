بالفيديو.. غناء وعزف أنتوني بلينكن في أحد النوادي الليلية بـ"كييف"

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لغناء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أحد النوادي الليلة بالعاصمة الأوكرانية كييف وعزفه على الجيتار وتمايل أيضا.

يأتي ذلك في خضم زيارة بلينكن الثلاثاء لكييف، حيث سعى إلى حشد معنويات الأوكرانيين الذين يواجهون هجوما روسيا جديدا، وأكد بلينكن وقوف واشنطن الدائم إلى جانب أوكرانيا وأن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف ستحدث فرقا نوعيا في الميدان بحسب بلينكن.

ويعد هجوم موسكو المتجدد في خاركيف أهم توغل حدودي منذ الأيام الأولى للحرب - ويأتي بعد أشهر لم يتزحزح فيها خط الجبهة البالغ طوله حوالي 1000 كيلومتر، فيما تشهد ساحة القتال تراجعا ملحوظا للقوات الأوكرانية بسبب قلة الإمدادات العسكرية على الرغم من المد الغربي لكييف منذ بدء الحرب.