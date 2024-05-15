الإحصاء: 21,538 مليون مشتغل بأجر نقدي في الربع الأول لعام 2024

كشفت نشرة القوي العاملة للربع الأول لعام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم أنه بلغ عـدد المشتغلين 29,293 مليون فرد بينما كان 28,942 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 1,2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12,464 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16,829مليون مشتغل .

وأوضح الجهاز انه بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21,538 مليون مشتغل (18,169 مليون ذكور ، 3,369 مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71,9٪ في الربع السابق ،مقابل 74,0٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1,062 مليون مشتغل (999 ألف مشتغل ذكور، 63 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 2,9٪ في كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق .

و بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,554مليون مشتغل (4,852 مليون مشتغل ذكور ، 702 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19,0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20,2٪ في الربع السابق مقابل 18,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,139 مليون مشتغل (381 ألف مشتغل ذكور ، 758 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,9٪ في الربع السابق مقابل 4,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



