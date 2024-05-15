الحوار الوطني: نجحنا منذ اليوم الأول في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات مهمة لقضايا الأسرة المصرية

قالت إدارة الحوار الوطني، إنها نجحت منذ اليوم الأول من الحوار في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات مهمة لقضايا الأسرة المصرية، والأحوال الشخصية، ومسائل الوصاية، وإدارة أموال القصر، وتحديات المرأة المصرية عبر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة.

وأكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مواصلة دورها لتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وصون الهوية الوطنية.

وتابعت: “إننا على ثقة تامة بأن هذه الجهود ستثمر عن حلول واقعية وفعالة تُساهم في بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة”.