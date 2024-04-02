دعاء الليلة الـ 24 من شهر رمضان

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، نستعرض فيما يلي دعاء الليلة الرابعة و العشرون من شهر رمضان ..

اللهم بلغنا ليلة القدر ..اللهم نجنا من جهنم واعتقنا من النار بصيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعائنا وتقربنا اليك بالفروض والنوافل يارب العالمين .. اللهم اقبل صلاتنا على سيدنا محمد وسلم وبارك .. الله الرحمن الرحيم (۞فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدۡقِ إِذۡ جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِينَ (32) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ (33) لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (34)) صدق الله العظيم .. اللهم اشفنا من كل امراضنا. ارزقنا الصحة والعافية واجعلنا نعبدك ونشكرك على نعمك راضين بأقدارنا وبما قسمته لنا ونحمدك ونسترضيك يا الله يا سميع يابصير .. بسم الله الرحمن الرحيم ( لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ أَسۡوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (35) أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٖ (36) وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٖ ذِي ٱنتِقَامٖ (37)) صدق الله العظيم .. اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وارحم شهدائنا الابرار فى سيناء من رجالنا الابطال الخالدين ..اللهم ارحم شهدائنا فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة واتباعهم و خدامهم نصرا قويا مبينا وعذب الصهاينة اضعاف اضعاف اضعاف ما فعلوه باهل فلسطين .. اللهم اجعل لنا مخرجا من كل هم ومن كل كرب ومن كل غم فإنا نتقيك حق تقاتك يا الله .. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلۡ يَٰقَوۡمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَٰمِلٞۖ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ (39) مَن يَأۡتِيهِ عَذَابٞ يُخۡزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيۡهِ عَذَابٞ مُّقِيمٌ (40) ) صدق الله العظيم ..

اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن شياطين الانس والجن وافتح لنا فتحا مبينا لابواب الايمان بك بيننا وبين الخير واغلق أبواب الكفر بيننا وبين الشر يا سميع ياعليم ياقوى يا متين يا بصير يا كاشف الضر حصننا بذكرك وعبادتك والصدقات والتجارة الرابحة معك يا رب العالمين بفعل الخير وترك الشر والصلاة على سيدنا محمد وسلم وبارك ..

بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ (41) ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ (42))صدق الله العظيم ..

اللهم احفظ اولادنا واحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرأن الكريم الى يوم الدين .. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.