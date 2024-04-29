اعتماد  30 معهدا أزهريا وروضة بالدقهلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

قدم فضيلة الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية التهاني والتبريكات لجميع معاهد منطقة الدقهلية التي تم زيارتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالفصل الدراسي الأول، والتي حصلت على اعتماد جودة التعليم، بنسبة اعتماد ١٠٠% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد وعددها ثلاثين معهدا وروضة.

وأشاد رئيس المنطقة بجهد إدارة الجودة بالمنطقة برئاسة أحمد الشويحي،مدير الإدارة، والأعضاء، وجميع إدارات المنطقة التي قدمت كل الدعم لتجهيز المعاهد للاعتماد، وروح التعاون والتفاني والإخلاص في العمل التي سادت الجميع للوصول لتلك النتيجة.

وكان قد تم اعتماد 30 معهدا أزهريا وروضة بمنطقة الدقهلية الأزهرية وهم روضة معهد المنيل "ب" وروضة معهد بلقاس "ب" وروضة معهد الشعراوي بدقادوس "ب" وروضة معهد طلخا النموذجي "ب" وروضة معهد ميت تمامة وروضة معهد كفر بنى سالم "ب" وروضة معهد ميت سويد ومعهد شاكر هاشم بكفر الطويلة "ب" ومعهد محلة دمنة الابتدائي ومعهد جديدة الهالة الابتدائي ومعهد عبد السلام شعيشع ببدين ومعهد أبو بكر الصديق بدميرة "ب" ومعهد طلخا الابتدائي ومعهد الحواوشة الابتدائي ومعهد المالحة "ب" ومعهد كوم بنى مراس الابتدائي ومعهد الجوابر الابتدائي ومعهد نوب طريف الابتدائي ومعهد منشأة صبري أبو علم والحاج منير محمد اسماعيل "ميت عاصم" ومعهد كفر المقدام الابتدائي ومعهد محمد المرشدي الابتدائي ومعهد بساط كريم الدين الابتدائي ومعهد كفر الحطبة الابتدائي ومعهد فتيات دميرة "ع" ومعهد فتيات الجمالية "ع" ومعهد فتيات منشأة البدوي "ع" ومعهد فتيات شها "ع" ومعهد فتيات الزهايرة "ع" ومعهد فتيات أويش الحجر "ع".