محافظ مطروح يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر والحميات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر والحميات، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، يرافقه النائب جمال الشورى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء بمطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف شعيب مدير قطاع الكهرباء، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات بمديرية الصحة بمطروح.

محافظ مطروح يوجه بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال

وجه محافظ مطروح بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال وأهمية الاستعداد لدخول مستشفى الحميات والصدر في التشغيل مع بدء موسم الصيف السياحي، والتنسيق بين جميع الجهات لسرعة إنهاء الأعمال خاصة توصيل كابلات الكهرباء وخطى المياه بمستشفى الحميات أحدها لوحدة الكلى والأخرى الخزان، موجها الشكر لجهود وزارة الصحة والتعاون مع المحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



محافظ مطروح يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات

وتفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمساحة مباني 1800 متر مربع تضم ثلاث مبانى منها 3 عيادات خارجية، والعيادات الداخلية، وثلاجات حفظ الموتى، وتشمل المستشفى 5 أسرة للاستقبال، و35 سريرا بالقسم الداخلي، منهم 20 مجانی و15 اقتصادی، بالإضافة إلى 7 أسرة للعناية، وجهاز تنفس صناعی، وثلاجة حفظ الموتى بعدد 3 عيون وسرير للعزل، وكذلك معامل كيمياء، ومعمل pcr معمل بكترولوجي فحص بصاق مباشر، وأشعة عادية ومقطعية، وسنار ومناظير وصيدلية واستقبال وصيدلية نفقة دولة وصيدلية داخلى، وصيدلية العيادات الخارجية، وتانك الأكسجين سعة ألف لتر، وقسم للتعقيم وغرفة نفايات ومغسلة ومطبخ، وقاعة تدريب بسعة 70 كرسيا، وكذا 12 سريرا سكن للفريق الطبي

و2 محول كهرباء كل منهما 500 كيلو فولتميتر، مع الإعداد لاستقبال الأجهزة والفرش بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر بمساحة مباني 1200 متر مربع على مساحة إجمالية 2250 متر مربع، تضم مبنيين، ومبنى العيادات الخارجية، و5 ماكينات للغسيل الكلوى، و20 سريرا بالقسم الداخلي، وسرير البذل، و5 أسرة للعناية وحجز رجالى وحجز سيدات، و2 جهاز تنفس صناعي ومونيتور، و6 أسرة للعزل، بالإضافة إلى أشعة سونار وصيدلية استقبال، وصيدلية داخلى، وصيدلية العيادات الخارجية، ووحده للفيروسات، بالإضافة إلى 2 محول كهرباء بطاقة ألف كيلوفولتميتر لكل منهما، كما تضم المستشفيتين شبكة أكسجين، وشبكة إنذار حريق.

محافظ مطروح يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر والحميات

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