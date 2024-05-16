الرئيس الفلسطيني: أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلي تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال في قطاع غزة، أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.

وأضاف "عباس"، خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا استخدمت الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه في الضفة الغربية والقدس، فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين، فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟.

وتابع: "في خضم كل هذا نحن لانزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا، وقد شكلنا قبل أسابيع عدة حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار".

وواصل: "ورغم أن هذه الحكومة قد استقبلت بترحاب من العالم، إلا أنه لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعا، كما أن إسرائيل لاتزال تحتجز أموالنا ما يجعلنا في الحقيقة في وضع حرج للغاية".