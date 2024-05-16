وكيل لجنة القوي العاملة: قانون التصالح سيدر 150 مليار جنيه لخزينة الدولة

سأل المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بقانون التصالح، حتى يتمكن من هم خارج نطاق التصالح من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم ٢ من القانون وأيضا مادة رقم ٢ من اللائحة التنفيذية .

حيث أشار النائب إلى أن قانون التصالح سيدر ١٥٠ مليار جنيه لخزينة الدولة وينهى مشاكل و طلبات ٥٠ مليون مواطن .

وجاء رد الدكتور سعيد مسئول وزارة الزراعة ان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون .

ووجه سؤال لمسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، أفاد بأن اللجنة أنهت ٥٠ % من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال ١٠ أيام .

جاء خلال اجتماع لجنة الزراعة الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة مديريات الزراعة، .

وقال النائب إيهاب منصور، سأقوم بالمتابعة لأن تلك المليارات هامة جدا لخزينة الدولة ولإنهاء كل مشاكل المواطنين.