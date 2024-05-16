ملك الأردن: غزة تحتاج إلى سنوات لاستعادة عافيتها وما تعرضت له يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع

قال عبدالله الثاني بن حسين ملك الأردن، أن المنطقة العربية تشهد واقعا أليما وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

وأضاف ملك الأردن خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس: أن غزة تحتاج إلى سنوات لاستعادة عافيتها.. وما تعرضت له سيؤدي إلى مزيد من العنف والصراع.

وتابع، ملك الأردن أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها.

أنطلقت، اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.