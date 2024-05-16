السيسي: التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة يدفع إلى الفوضى والدمار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البحرين على رئاسة القمة العربية الـ33، معربا عن تقديره لجهود السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين الأزمات والتحديات المعقدة في العديد من دولنا والحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين».

وأضاف الرئيس السيسي: «المسار الأول هو السلام والاستقرار والأمل، والثاني هو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة».