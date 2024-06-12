محافظ قنا: إنجاز 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية نطاق مراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى 2023/ 2024م.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



واطلع محافظ قنا خلال الاجتماع، من مدير التخطيط والمتابعة على موقف تنفيذ الخطة بالمراكز والمدن ، وتمت الإشارة إلى انتهاء أغلب مراكز المحافظة من الخطة الاستثمارية بنسبة 100% تقريبا، مؤكدًا على نجاح أجهزة المحافظة فى الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى، إذ أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات خلال أيام.



وأكد الداودى حرصه الدائم على متابعة تنفيذ الأعمال لضمان التزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا الحضور بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.