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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

11 أغسطس النطق بالحكم في إعدام ربة منزل لقتلها مسنًا بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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حددت محكمة جنايات الجيزة اليوم جلسة ١١ أغسطس المقبل للنطق بالحكم في إعدام ربة منزل متهمة بقتل مسن بمركز كرداسة بالجيزة، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراق القضية لفضيلة المفتي.


جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "ف ع" ربة منزل، في يوم ١٤/١٠/٢٠٢٣ قتلت وأخرى طفلة، المجنى عليه ( ا.ر) عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردى حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء، وبحيلة منهما إستدرجاه لمكان خالى من المواطنين وما أن سمحت لهم الفرصة حتى انهالا عليه بطعنات بعموم جسده قاصدين قتله.

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