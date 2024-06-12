مكة المكرمة تستقبل أولى دفعات الحجاج الفلسطينيين

استقبلت مكة المكرمة يوم الأربعاء أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج القادمين من فلسطين، حيث بلغ عددهم 500 حاج وحاجة.

وقد قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمات متكاملة لضيوفها، حيث تم تجهيز فرق عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات منذ وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وحتى استقرارهم في مقار إقامتهم في العاصمة المقدسة.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة يوم الخميس استقبال الدفعات المتبقية من الضيوف الفلسطينيين، والذين يصل عددهم إلى 2000 حاج وحاجة. وقد تم تنظيم مجموعة من الخدمات المتكاملة لهم وفق توجيهات القيادة السعودية وتحت إشراف الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، لضمان أن يتمكنوا من أداء مناسك الحج في أجواء روحانية مريحة.

وأعرب الحجاج الفلسطينيون عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية وعلى إتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. كما أثنوا على جهود المملكة في تسهيل أداء المناسك وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف بيت الله الحرام.

أعرب الحجاج عن امتنانهم العميق لوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبلوا به. ورفعوا أكفهم بالدعاء لله لحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يجزيهم خيرًا على ما يبذلونه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين.

ويشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد بدأت وفود الحجاج بالوصول إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.