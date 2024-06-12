ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت.. ارتفاع عدد ضحايا حريق الأحمدي إلى 49

جانب من حريق مبنى
جانب من حريق مبنى بمحافظة الأحمدي الكويتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وزارة الداخلية الكويتية بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الحريق الذي اندلع صباح الأربعاء في بناية سكنية بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي إلى 49 حالة.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أنها ستتخذ تدابير صارمة ضد أصحاب العقارات المخالفين للقوانين، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعمل على تحديد أسباب الحريق وملابساته، بالإضافة إلى تحديد هوية الضحايا الموجودين في الموقع.

وفي إطار متصل، سرد مصري يدعى طاهر محمد، والذي أصيب في الحريق، تفاصيل نجاته. أشار طاهر إلى أن الحادثة وقعت أثناء استعداده لأداء صلاة الفجر، حيث لاحظ رائحة الدخان وألسنة اللهب خارج شقته في الطابق الرابع، مما دفعه للتصرف بسرعة والنجاة بنفسه.

وصرح طاهر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه يقيم في الكويت منذ عشر سنوات، ويعمل سائقًا لدى شركة توفر له السكن، بأنه عندما بدأت النيران في الانتشار عبر الطوابق الستة للمبنى، حاول الهروب لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث كان المصعد والسلالم مشتعلة بالكامل، مما جعل ألسنة اللهب تلتهم كل شيء. في النهاية، قرر البقاء في غرفته وانتظار وصول فرق الإطفاء لإنقاذه.

وأضاف طاهر أنه خلال محاولته الهروب، شهد حالة من الفوضى والهلع بين سكان المبنى، الذين كانوا في غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية. وقد كانت هناك العديد من الجثث بين الطوابق، وإصابات متعددة لأشخاص حاولوا الفرار من الحريق. في ظل الذعر، حاول البعض القفز من الطوابق العليا للهرب من النيران.

وتحدث طاهر عن إصابته قائلًا إنه يخضع حاليًا للرعاية الطبية، بسبب تعرضه للدخان لفترة طويلة. يتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي مشكلات صحية قبل السماح له بالخروج من المستشفى.

وفي استجابة سريعة، وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المسؤولين بمتابعة التحقيقات بشكل فوري لتحديد أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلًا.

وزارة الداخلية الكويتية محافظة الأحمدي