الكويت.. ارتفاع عدد ضحايا حريق الأحمدي إلى 49

أفادت وزارة الداخلية الكويتية بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الحريق الذي اندلع صباح الأربعاء في بناية سكنية بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي إلى 49 حالة.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أنها ستتخذ تدابير صارمة ضد أصحاب العقارات المخالفين للقوانين، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعمل على تحديد أسباب الحريق وملابساته، بالإضافة إلى تحديد هوية الضحايا الموجودين في الموقع.

وفي إطار متصل، سرد مصري يدعى طاهر محمد، والذي أصيب في الحريق، تفاصيل نجاته. أشار طاهر إلى أن الحادثة وقعت أثناء استعداده لأداء صلاة الفجر، حيث لاحظ رائحة الدخان وألسنة اللهب خارج شقته في الطابق الرابع، مما دفعه للتصرف بسرعة والنجاة بنفسه.

وصرح طاهر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه يقيم في الكويت منذ عشر سنوات، ويعمل سائقًا لدى شركة توفر له السكن، بأنه عندما بدأت النيران في الانتشار عبر الطوابق الستة للمبنى، حاول الهروب لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث كان المصعد والسلالم مشتعلة بالكامل، مما جعل ألسنة اللهب تلتهم كل شيء. في النهاية، قرر البقاء في غرفته وانتظار وصول فرق الإطفاء لإنقاذه.

وأضاف طاهر أنه خلال محاولته الهروب، شهد حالة من الفوضى والهلع بين سكان المبنى، الذين كانوا في غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية. وقد كانت هناك العديد من الجثث بين الطوابق، وإصابات متعددة لأشخاص حاولوا الفرار من الحريق. في ظل الذعر، حاول البعض القفز من الطوابق العليا للهرب من النيران.

وتحدث طاهر عن إصابته قائلًا إنه يخضع حاليًا للرعاية الطبية، بسبب تعرضه للدخان لفترة طويلة. يتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي مشكلات صحية قبل السماح له بالخروج من المستشفى.

وفي استجابة سريعة، وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المسؤولين بمتابعة التحقيقات بشكل فوري لتحديد أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلًا.