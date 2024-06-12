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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة بالجامعة
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تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأربعاء  لجان امتحانات الفرقة الأولى ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، بكلية الهندسة بالجامعة الأهلية؛ رافقه خلالها، الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، عميد الكلية، للإطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة مدى تطبيق القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الامتحانية.

تأكد  رئيس الجامعة من الالتزام بضوابط العملية الامتحانية، ومدى توفير كافة سبل الهدوء والراحة لأداء للطلاب امتحاناتهم بهدوء وتركيز تام، مشددًا على منع اصطحاب الطلاب للهواتف، وترك متعلقاتهم في الأماكن المخصصة لهم، خارج اللجان.

كما تابع رئيس جامعة المنيا  مدى ملائمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وتواجد عناصر العملية الامتحانية، من المراقبين والملاحظين، ومديري البرامج.

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IMG-20240612-WA0036
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IMG-20240612-WA0038
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الجامعة الأهلية امتحانات كلية الهندسة جامعة المنيا هندسة الميكاترونيات جامعة المنيا الأهلية