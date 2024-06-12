رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأربعاء لجان امتحانات الفرقة الأولى ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، بكلية الهندسة بالجامعة الأهلية؛ رافقه خلالها، الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، عميد الكلية، للإطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة مدى تطبيق القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الامتحانية.

تأكد رئيس الجامعة من الالتزام بضوابط العملية الامتحانية، ومدى توفير كافة سبل الهدوء والراحة لأداء للطلاب امتحاناتهم بهدوء وتركيز تام، مشددًا على منع اصطحاب الطلاب للهواتف، وترك متعلقاتهم في الأماكن المخصصة لهم، خارج اللجان.

كما تابع رئيس جامعة المنيا مدى ملائمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وتواجد عناصر العملية الامتحانية، من المراقبين والملاحظين، ومديري البرامج.

IMG-20240612-WA0036