إزالة 33 حالة إشغال طريق بمدينة ديرمواس بالمنيا

قام أحمد ثابت نائب رئيس مركز ديرمواس بمعاونة قسم الاشغالات والإعلانات والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بحملة مكبرة اليوم الأربعاء لرفع الاشغالات بشوارع مدينة ديرمواس ، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق، وكذلك رفع الاشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة،

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 33 مخالفة إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اد أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، الى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، والانارة، بكافة المراكز والقري، مشددا على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات اولا باول وعدم السماح بوجود اى تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية

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