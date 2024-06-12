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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل رئيس لجنة والمراقب الأول بامتحانات الثانوية العامة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت لجان مدرسة عزة زيدان الثانوية بمحافظة الفيوم حدوث خطأ من قبل المراقبين بقيامهم بتوزيع أوراق الأسئلة المخصصة لطلاب اللغات على طلاب العربي وكذلك قيامهم بتوزيع الأوراق المخصصة لطلاب العربي علي طلاب اللغات، وبعد قيام الطلاب بإبلاغهم بالخطأ تم تداركه وإعادة توزيع الاوراق ومنح الطلاب وقت إضافي تعويضا لهم عما حدث.

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريحات صحفية أن ما حدث هو قيام المراقبين بتبديل الورق وتوزيع ورق طلاب اللغات على طلاب العربي والعكس، وهو ما أحدث عجز، وتم تجميع الأوراق من الطلاب والاستعانة بمركز التوزيع لتدارك العجز وتم تعويض الطلاب بوقت إضافي يضاهي الوقت الذي إستغرقه هذا الخطأ.

ولفتت وكيلة الوزارة الى أنها قامت لإبلاغ غرفة العمليات بالوزارة وتم إتخاذ قرار فوري بإستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الاول وإسنبدالهم بآخرين، مؤكدة أنها تتابع لحظة بلحظة ولن تسمح ابدا بمثل هذه الأخطاء خاصة أن كل المواد القادمة تضاف للمجموع ولا يمكن أن يتم التعاون بأي شكل في حقوق الطلاب ويتم العمل بكل الجهد لتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر .

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