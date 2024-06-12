انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الفيوم .. صور

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الفيوم اليوم الأربعاء، بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية بالفيوم، والدكتور سعيد محمد قرني أستاذ الدعوة والثقافة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة محاضرا، وعدد من قيادات المديرية.



في كلمته رحب الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية بالحضور مثمنا جهود الدولة المصرية، والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع اجتماعيا وثقافيا وإنسانيا وفي شتى المجالات،

وقال أن وزارة الأوقاف اتخذت خطة رشيدة لمواجهة الفكر بالفكر من خلال الخطب والمحاضرات والدروس والندوات، مع إختيار الموضوعات العصرية التي تناسب المرحلة، موضحا أن لبرنامج البناء الثقافي دور هام في توعية الأئمة والواعظات بجهود الدولة المصرية، مشددا على دور الأئمة والواعظات الحيوي في تصحيح المفاهيم المغلوطة.



وفي كلمته ثمن الدكتور سعيد محمد قرني أستاذ الدعوة والثقافة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية المشرفة، حيث تعددت مجالس الحديث في المساجد الكبرى، وتم إقامة مؤتمر السنة النبوية المشرفة الذى عقد امس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بالإضافة الى مطبوعات المجلس الاعلى للشؤن الإسلامية، ومطبوعات الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وغيرها من إسهامات وزارة الأوقاف في خدمة الدين والمجتمع.



في ختام اللقاء عقدت مقرأة الأئمة بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم ،كما تم عقد مجلس تكبيرات الأضحى، والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات،

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